Сформированы составы на Матч звёзд КХЛ

Завершилось формирование составов сборных четырёх дивизионов, которые 13 и 14 января 2018 года примут участие в Мастер-шоу и Матче звёзд КХЛ 2018, который, как и в прошлом году пройдёт в формате мини-турнира. В итоге на главном шоу сезона в Астане будут представлены хоккеисты всех 27 клубов КХЛ.

Полные составы сборных:



Дивизион Боброва:

Вратари: Райан Запольски («Йокерит», выбор СМИ), Игорь Шестёркин (СКА, выбор КХЛ);

Защитники: Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, выбор болельщиков), Дмитрий Калинин («Спартак», выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор СМИ), Сами Лепистё («Йокерит», выбор КХЛ);

Нападающие: Ээли Толванен («Йокерит», выбор болельщиков), Илья Ковальчук (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор СМИ), Микс Индрашис («Динамо» Рига, выбор КХЛ), Зак Бойчак («Слован», выбор КХЛ).



Дивизион Тарасова:

Вратари: Юлиус Гудачек («Северсталь», выбор СМИ), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ);

Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик («Витязь», выбор СМИ), Илья Никулин (ХК «Динамо» Москва, выбор КХЛ);

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», выбор болельщиков), Павел Падакин (ХК «Сочи», выбор СМИ), Брэндон Козун («Локомотив», выбор КХЛ), Денис Паршин («Торпедо», выбор КХЛ).



Дивизион Харламова:

Вратари: Эмиль Гарипов («Ак Барс», выбор СМИ), Илья Ежов («Нефтехимик», выбор КХЛ);

Защитники: Андрей Марков («Ак Барс», выбор болельщиков), Крис Ли («Металлург», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор СМИ), Чарлз Геноуэй («Лада», выбор КХЛ);

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Владимир Ткачёв («Ак Барс», выбор болельщиков), Дэн Секстон («Нефтехимик», выбор СМИ), Пол Щехура («Трактор», выбор КХЛ), Павел Варфоломеев («Югра», выбор КХЛ).



Дивизион Чернышёва:

Вратари: Алексей Красиков («Сибирь», выбор СМИ), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);

Защитники: Кевин Даллмэн («Барыс», выбор болельщиков), Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Евгений Медведев («Авангард», выбор СМИ), Егор Мартынов («Авангард», выбор КХЛ);

Нападающие: Найджел Доус («Барыс», выбор болельщиков), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Алексей Бывальцев («Амур», выбор СМИ), Владимир Ткачёв («Адмирал», выбор КХЛ), Линден Вей («Барыс», выбор КХЛ).



Неделя звёзд хоккея пройдёт с 10 по 14 января в Астане и включит в себя матчи лучших представителей трёх лиг. 10 января состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги, 11 января – Кубок Вызова Молодёжной хоккейной лиги, 13 и 14 января – Мастер-шоу и турнир с участием сборных четырёх дивизионов КХЛ.

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