Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 5 передач и «+4» Панарина, «-2» Кузнецова

В ночь с 8 на 9 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло пять матчей, в которых приняли участие девять россиян. Артемий Панарин сделал пять голевых передач, установив личный рекорд и повторив достижение 22-летней давности. Александр Овечкин нанёс пять бросков по воротам и заработал "+3", Евгений Кузнецов бросил шесть раз, но закончил матч с "-2". Сергей Бобровский одержал 15-ю победу в сезоне.
События дня НХЛ. Дай пять, Артемий! Панарин отдал 5 передач в одном матче
А Овечкин и Орлов помогли выиграть «Вашингтону».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|21 из 24
|87,5
|5:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+5
|0
|2
|+4
|19.46
|-
|1
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|2
|-1
|14.19
|-
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|5
|+3
|20.31
|-
|1
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|2
|6
|-2
|15.59
|5 из 13
|0
|2
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|2
|-1
|21.20
|3 из 11
|0
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|2
|0
|22.40
|-
|1
|2
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|2
|1
|+2
|17.51
|-
|4
|2
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|2
|1
|0
|7.44
|-
|0
|3
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