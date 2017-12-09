Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 5 передач и «+4» Панарина, «-2» Кузнецова

В ночь с 8 на 9 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло пять матчей, в которых приняли участие девять россиян. Артемий Панарин сделал пять голевых передач, установив личный рекорд и повторив достижение 22-летней давности. Александр Овечкин нанёс пять бросков по воротам и заработал "+3", Евгений Кузнецов бросил шесть раз, но закончил матч с "-2". Сергей Бобровский одержал 15-ю победу в сезоне.

События дня НХЛ. Дай пять, Артемий! Панарин отдал 5 передач в одном матче А Овечкин и Орлов помогли выиграть «Вашингтону».

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 21 из 24 87,5 5:3

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Панарин (н) «Коламбус» 0+5 0 2 +4 19.46 - 1 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0 0 2 -1 14.19 - 0 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 0 5 +3 20.31 - 1 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 2 6 -2 15.59 5 из 13 0 2 Анисимов (н) «Чикаго» 0 0 2 -1 21.20 3 из 11 0 1 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 0 2 0 22.40 - 1 2 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 2 1 +2 17.51 - 4 2 Антипин (з) «Баффало» 0 2 1 0 7.44 - 0 3

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».