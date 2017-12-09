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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 5 передач и «+4» Панарина, «-2» Кузнецова

Хоккей

В ночь с 8 на 9 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло пять матчей, в которых приняли участие девять россиян. Артемий Панарин сделал пять голевых передач, установив личный рекорд и повторив достижение 22-летней давности. Александр Овечкин нанёс пять бросков по воротам и заработал "+3", Евгений Кузнецов бросил шесть раз, но закончил матч с "-2". Сергей Бобровский одержал 15-ю победу в сезоне.

События дня НХЛ. Дай пять, Артемий! Панарин отдал 5 передач в одном матче
А Овечкин и Орлов помогли выиграть «Вашингтону».
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»21 из 2487,55:3
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Панарин (н)«Коламбус»0+502+419.46-10
Бучневич (н)«Рейнджерс»002-114.19-00
Овечкин (н)«Вашингтон»0+105+320.31-10
Кузнецов (н)«Вашингтон»026-215.595 из 1302
Анисимов (н)«Чикаго»002-121.203 из 1101
Орлов (з)«Вашингтон»0+102022.40-12
Емелин (з)«Нэшвилл»021+217.51-42
Антипин (з)«Баффало»02107.44-03

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