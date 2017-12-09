QMJHL: форвард «Римуски» Денис Михнин сделал две передачи и заработал «+3»

Нападающий команды QMJHL «Римуски» Денис Михнин помог своей команде обыграть «Акади-Батхёрст» со счётом 3:2 ОТ.



Он ассистировал Алексу-Оливье Войе, который сравнял счёт в концовке третьего периода, а затем сделал голевую передачу в овертайме. Михнин завершил матч с показателем полезности «+3».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте QMJHL.

Справка «Чемпионата»



Денис Михнин, родился 11 июля 1999 года в Кирове.



Играл за юношеские команды СКА, а в сезоне-2015/16 провёл 14 матчей в МХЛ за «СКА-1946», набрав четыре (2+2) очка. Выступает за «Римуски» с 2016 года, за это время провёл 88 игр и отметился 60 (26+34) баллами за результативность. В этом сезоне на его счету 21 (6+15) очко в 29 матчах.