Карандин: у Юрзинова-мл. нет нужного опыта, будет здорово, если отец ему поможет

Известный арбитр, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин поделился мнением о назначении Владимира Юрзинова-младшего главным тренером «Сибири».

«Переживаю за команду родного и любимого города — новосибирскую «Сибирь». После серии поражений в клубе произошла отставка тренера. Владимир Юрзинов-старший — глыба нашего тренерского цеха, было бы здорово, если бы он активно помог советом своему сыну, у которого всё-таки пока нет необходимого опыта, хотя он у нас десятилетие назад уже работал.



Уверен, что команда способна прибавить и вернуться в борьбу за место в плей-офф, ведь такой поддержки со стороны болельщиков, какая есть у «Сибири», нет у большинства других команд в Лиге. Ориентир — новосибирский волейбольный клуб, который заметен и на международной арене. Нужно, чтобы нашими хоккеистами город гордился так же, как волейболистами», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.