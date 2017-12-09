Гуськов: за Бывальцевым следят, его вызов в олимпийскую сборную не за горами

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о необходимости привлечения форварда «Амура» Алексея Бывальцева к играм олимпийской сборной. В нынешнем сезоне 23-летний Бывальцев набрал 31 (13+18) очков в 39 матчах.



«В перспективе Бывальцев может попасть в первую сборную, но сейчас там кандидаты на Олимпиаду. Решает не один человек, тренеры советуются коллегиально. Мне кажется, что они ждут от этого парня большей стабильности. Если он продолжит в том же духе и будет стабильно набирать очки без спадов, то я думаю, что вызов, по крайней мере, в олимпийскую сборную для него будет не за горами. Я уверен, что за Бывальцевым следят. Если он останется на том же уровне, то в скором времени его вызовут», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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