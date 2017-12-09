СКА, «Торпедо» и «Северсталь» вышли в финал голосования групп поддержки КХЛ

Определились финалисты голосования за самую красивую группу поддержки КХЛ. В полуфинале СКА оказался сильнее «Спартака», во втором полуфинале «Торпедо» и «Северсталь» набрали равное количество голосов и вдвоём прошли в следующий раунд.



В полуфинале был замечен аномально быстрый рост голосов нескольких команд. В случае повторения данной ситуации в финале данная команда будет исключена из конкурса, победа будет автоматически будет отдана второму участнику.



Финал стартует 11 декабря, в понедельник, в 10:00 и завершится в тот же день в 20:00 мск.

Выбери самую красивую группу поддержки КХЛ. 1/2 плей-офф Финальная стадия главного конкурса хоккейного сезона по схеме плей-офф.