«Спартак» — «Слован»: форвард гостей Штястны получил «5+20» за колющий удар

Во втором периоде матча московского «Спартака» и братиславского «Слована» удаление до конца встречи получил нападающий Андрей Штястны. Словацкий хоккеист был наказан штрафом «5+20» за колющий удар клюшкой.



В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, команда хозяев ведёт в счёте — 4:1.



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