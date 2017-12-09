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«Спартак» — «Слован»: форвард гостей Штястны получил «5+20» за колющий удар

Хоккей

Во втором периоде матча московского «Спартака» и братиславского «Слована» удаление до конца встречи получил нападающий Андрей Штястны. Словацкий хоккеист был наказан штрафом «5+20» за колющий удар клюшкой.

В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, команда хозяев ведёт в счёте — 4:1.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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