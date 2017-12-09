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Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Риги, Индрашис сделал дубль

Хоккей

Минское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение от рижского «Динамо», игра завершилась со счётом 1:3. Белорусский клуб продолжил неудачную серию, проиграв четвёртый матч подряд.

Единственный гол в составе команды Горди Дуайера записал на свой счёт Джек Скилле. У рижского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Френкс Разгалс, Лаурис Дарзиньш и Микс Индрашис.

Посмотреть видео опасных моментов также можно на официальном сайте лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Разгалс (Зиле, Батня) – 05:08 (5x5), 0:2 – Индрашис (Дарзиньш) – 30:18 (5x5), 1:2 – Скилле (Граньяни, Фонтейн) – 58:07 (5x5), 1:3 – Индрашис (Галвиньш) – 59:44 (en)

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