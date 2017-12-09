Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Риги, Индрашис сделал дубль

Минское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение от рижского «Динамо», игра завершилась со счётом 1:3. Белорусский клуб продолжил неудачную серию, проиграв четвёртый матч подряд.



Единственный гол в составе команды Горди Дуайера записал на свой счёт Джек Скилле. У рижского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Френкс Разгалс, Лаурис Дарзиньш и Микс Индрашис.

Посмотреть видео опасных моментов также можно на официальном сайте лиги.

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