Овечкин: Кузнецов невероятен с шайбой. Надеюсь, ему нравится играть со мной

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об игре вместе с форвардом Евгением Кузнецовым. В нынешнем сезоне Овечкин набрал 33 (21+12) очка, Кузнецов — 31 (10+31).



«У Кузнецова есть отличные навыки в катании на коньках. Его контроль над шайбой также просто невероятен, поэтому мне нравится играть вместе с ним. Надеюсь, ему нравится играть со мной», — приводит слова Овечкина официальный сайт Международной федерации хоккея.



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