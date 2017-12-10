«Вегас» одержал четвёртую победу подряд, справившись с «Далласом» в гостях

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» добились успеха в гостевом противостоянии с «Даллас Старз», игра регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счётом 5:3.



Команды забросили по шайбе в первом периоде, их авторами стали Алекс Так и Тайлер Питлик. После первого перерыва гости забили ещё трижды, а «Даллас» ответил лишь одним точным броском в исполнении Джейсона Спеццы. Гол Джейми Бенна вернул интригу матчу, однако перед финальной сиреной шайба Эрика Хаулы в пустые ворота сняла вопросы о победителе.



Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду без малого 20 минут и закончил матч с показателем полезности «-1».



Эта победа стала для «Вегаса» четвёртой кряду, «звёздные» уступили в третьем матче подряд.