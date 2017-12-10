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«Вегас» одержал четвёртую победу подряд, справившись с «Далласом» в гостях

Хоккей

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» добились успеха в гостевом противостоянии с «Даллас Старз», игра регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счётом 5:3.

Команды забросили по шайбе в первом периоде, их авторами стали Алекс Так и Тайлер Питлик. После первого перерыва гости забили ещё трижды, а «Даллас» ответил лишь одним точным броском в исполнении Джейсона Спеццы. Гол Джейми Бенна вернул интригу матчу, однако перед финальной сиреной шайба Эрика Хаулы в пустые ворота сняла вопросы о победителе.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду без малого 20 минут и закончил матч с показателем полезности «-1».

Эта победа стала для «Вегаса» четвёртой кряду, «звёздные» уступили в третьем матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 5
1:1, 1:3, 1:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Так (Лейпсик, Икин) – 12:13 (5x5), 1:1 – Питлик (Руссель, Факса) – 14:28 (5x5), 1:2 – Перрон (Нил) – 24:58 (5x4), 2:2 – Спецца (Янмарк, Клингберг) – 25:25 (5x5), 2:3 – Смит (Маршессо) – 26:10 (5x5), 2:4 – Макнэбб (Икин, Лейпсик) – 28:35 (5x5), 3:4 – Бенн (Сегин, Линделль) – 44:16 (5x5), 3:5 – Хаула (Перрон) – 59:17 (en)
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