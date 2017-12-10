Торторелла: «Коламбусу» необходимо, чтобы Бобровский мог играть два дня подряд

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру голкипера Сергея Бобровского в поединке с «Аризоной Койотс» (1:0). Бобровский провёл обе игры команды за два дня, хотя обычно в Национальной хоккейной лиге применяется схема с использованием резервного голкипера команды во второй игре.

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«Коламбусу» необходимо, чтобы Бобровский играл несколько дней подряд. И сегодня он выглядел так же уверенно, как тогда, когда у него были выходные», — приводит слова тренера издание The Athletic.