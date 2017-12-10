«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости в ретроматче со «Слованом»

«Спартак» установил новый рекорд посещаемости клуба в российской истории, информирует официальный «твиттер» московского клуба.

Вечер в стиле ретро. «Спартак» и «Слован» сыграли самый антуражный матч КХЛ Красно-белые порадовали болельщиков, учинив разгром сопернику во встрече в стиле 80-х.

9 декабря 2017 года за победным ретроматчем со «Слованом», завершившимся со счётом 8:2 в пользу московского клуба, на трибунах «ВТБ Ледовый Дворец» в Парке Легенд наблюдало 10 599 зрителей. Предыдущий рекорд датировался 9 ноября 2016 года — во время встречи с «Магниткой» на трибунах собрался 10 571 зритель.