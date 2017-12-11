Кенневилль: звено Анисимова становится «горячим» и может влиять на игру «Чикаго»

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль после победы в матче с «Аризоной Койотс» (3:1) прокомментировал игру звена Ник Шмальц – Артём Анисимов – Патрик Кейн, которое забило два гола.



«Отличный розыгрыш, отличная передача. Это звено создавало хорошие моменты, выходы два в одного, шансы в начале игры. Приятно, что они забили. Анисимов тоже хорошо бросил. Это звено становится «горячим» и может по-настоящему положительно влиять на игру команды», — приводятся слова Кенневилля на официальном сайте НХЛ.

Видео гола Анисимова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.