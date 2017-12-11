Тарасенко – о решении МОК: Россия не заслужила к себе такого отношения

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о решении МОК отстранить сборную России от Олимпиады 2018 года. Чистые спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
«Думаю, уже бесполезно это комментировать. Решение принято. Обидно… Я считаю, Россия не заслужила к себе такого отношения. Как играть в нейтральной форме? Знаете, мне в такой форме не играть, поэтому без комментариев. Но если наши олимпийцы – те, кто допущен, – решат ехать, то будем болеть и поддерживать их со всей душой.
Я не сказал, что надо ехать. Если те, кого допустят, решат ехать и играть – будем поддерживать. Мы, хоккеисты НХЛ, в этой Олимпиаде не участвуем. Что тоже очень плохо. Но обсуждать мне это сейчас нет смысла», — цитирует Тарасенко «Советский спорт».