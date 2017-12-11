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ЦСКА обыграл «Барыс», Шумаков и Шалунов набрали по три очка

Хоккей

Московский ЦСКА на домашней арене взял верх над астанинским «Барысом», игра закончилась со счётом 4:1. Команда Игоря Никитина продолжила победную серию, которая теперь составляет 11 матчей.

В составе «армейцев» заброшенными шайбами отметились Константин Окулов, Максим Шалунов, Валерий Ничушкин, Сергей Шумаков. Единственный гол «Барыса» записал на свой счёт Алексей Маклюков.

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Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 1
2:1, 1:0, 1:0
Барыс
Астана
1:0 – Окулов (Шумаков, Шалунов) – 05:06 (5x5), 1:1 – Маклюков (Райт, Старченко) – 06:13 (5x5), 2:1 – Шалунов (Шумаков, Блажиевский) – 07:14 (5x5), 3:1 – Ничушкин (Робинсон, Киселевич) – 34:58 (5x4), 4:1 – Шумаков (Окулов, Шалунов) – 49:48 (5x5)
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