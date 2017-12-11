ЦСКА обыграл «Барыс», Шумаков и Шалунов набрали по три очка

Московский ЦСКА на домашней арене взял верх над астанинским «Барысом», игра закончилась со счётом 4:1. Команда Игоря Никитина продолжила победную серию, которая теперь составляет 11 матчей.
В составе «армейцев» заброшенными шайбами отметились Константин Окулов, Максим Шалунов, Валерий Ничушкин, Сергей Шумаков. Единственный гол «Барыса» записал на свой счёт Алексей Маклюков.
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