Занковец: прогресс в игре «Слована» есть, но нужный результат не достигается

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от игры с минским «Динамо» (1:3).



«Сегодня наши парни часто удалялась там, где не должны были этого делать, — в зоне атаки. Считаю, что именно этот момент стал ключевым в матче. Плюс ко всему сегодня подвела игра команды в меньшинстве.



Развивается ли „Слован“, ведь в „Барысе“ у меня были хорошие результаты? Прогресс есть, но не могу сказать, что получается достигать желаемых результатов. Причин тому множество, и нельзя сопоставлять ситуацию в «Словане» и ситуацию в «Барысе», это разные команды и разные игроки. Если объяснять подробнее, уйдёт много времени, поэтому этот разговор — не для послематчевой пресс-конференции», — цитирует Занковца официальный сайт «Динамо».

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