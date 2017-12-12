Защитник «Виннипега» Дастин Бафлин пропустит несколько недель из-за травмы

Защитник «Виннипег Джетс» Дастин Бафлин пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальном сайте клуба. Главный тренер команды Пол Морис выразил надежду, что хоккеист сможет вернуться в состав вскоре после католического Рождества.



Бафлин получил травму в выездном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4 ОТ) и не сыграл с «Ванкувер Кэнакс» (5:1). В 28 матчах этого сезона на его счету 15 (0+15) баллов за результативность при показателе полезности "+4", он является вторым бомбардиром команды среди защитников.