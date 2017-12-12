Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось шесть матчей.

Первой звездой признан нападающий «Виннипег Джетс» Мэтью Перро, который оформил дубль и сделал передачу в игре с «Ванкувер Кэнакс» (5:1).



Второй звездой стал голкипер «Колорадо Эвеланш» Джонатан Бернье, который совершил 39 сейвов в победном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1).



Замыкает тройку вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Ярослав Галак, который отразил 31 бросок и помог своей команде обыграть «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:1.