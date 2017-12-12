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МОК пожизненно отстранил от участия в ОИ 6 российских хоккеисток

Хоккей

МОК по итогам комиссии Освальда пожизненно отстранил от участия в ОИ шесть российских хоккеисток, информирует официальный сайт организации. Хоккеистки Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба отстранены на основании так называемой «Комиссии Освальда».

Как сообщается, продолжается расследование в отношении нескольких других российских спортсменов, результаты будут опубликованы позже.

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