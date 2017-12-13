«Сент-Луис» — «Тампа»: фантастический сейв Василевского на Тарасенко

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче с «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:0.



Вратарь «молний» Андрей Василевский оформил третий «сухарь» в сезоне, отразив все 32 броска по воротам. В концовке третьего периода при счёте 2:0 в пользу «Тампы» защитник Колтон Парэйко нанёс бросок от синей линии, который заблокировал Дэн Джирарди. Шайба отскочила на Владимира Тарасенко, он нанёс ещё один бросок, но Василевский успел переместиться и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Видео сейва Василевского на Тарасенко можно посмотреть также на сайте НХЛ.