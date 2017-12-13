Евгений Дадонов провёл первый матч после травмы плеча

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов вернулся в состав команды и провёл первый матч с 25 ноября, когда он получил травму плеча.



В игре с «Чикаго Блэкхоукс», которая завершилась со счётом 2:3 ОТ, россиянин провёл на площадке 16 минут 38 секунд, не отметился набранными очками, совершил один силовой приём, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности «0».



За 23 матча сезона Дадонов набрал 18 (7+11) баллов за результативность.

Видео травмы Дадонова можно посмотреть в «Твиттере».