Сергачёв: мне надо играть стабильнее, бывают матчи, когда меня будто нет на льду

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о своей игре в этом сезоне и о том, в чём ему надо прибавлять. 19-летний Сергачёв является лучшим бомбардиром-защитником среди новичков, на его счету 21 (7+14) очко.

«Конечно, мне нравится играть за «Тампу», мы побеждаем. Весело играть, развиваюсь, учусь, стараюсь смотреть видео каждый день и учиться чему-то новому.



Не то чтобы я доволен своим сезоном. Всё пока идёт неплохо. Не всё идеально, немного нужно в обороне поработать, играть стабильнее. Бывает, пять матчей подряд играю хорошо, потом две игры меня незаметно, как будто нет на льду. Когда выхожу на лёд, всегда готов играть и биться, чтобы команда выигрывала. Мне в принципе не важны очки. Если я помогаю команде, это здорово, если нет, чувствую себя не очень хорошо.



Здорово, что в команде много русских. Они помогают, знают уже всё, они уже лет пять в клубе, привыкли к лиге, освоились в «Тампе». Мне намного проще было осваиваться», — сказал Сергачёв в эфире телевидения НХЛ.

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