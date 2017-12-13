А. Медведев: остальным клубам надо стремиться играть на уровне СКА и ЦСКА

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев рассказал о вопросах, которые обсуждались на совете директоров КХЛ, а также прокомментировал подавляющее численное превосходство игроков СКА и ЦСКА в сборной России на Кубке Первого канала.

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«Давайте дождёмся утверждения новой стратегии, но самое главное, что все элементы хоккея: и сами состязания, и маркетинг, и судьи, и тренеры — ни один элемент лиги не остался без внимания. Ситуацию по Олимпиаде не обсуждали, эта тема обсуждается в рамках делегации, которая поедет в Лозанну, где будет обсуждаться участие в Играх спортсменов из нашей страны. Очень надеюсь, что все наши лицензии будут использованы.

Сейчас будет заседание клубов, думаю, тема промежуточного рейтинга клубов будет затронута. На совете директоров обсуждали это, некоторые руководители клубов получили информацию. Несколько клубов находятся в зоне риска по критериям, которые были им хорошо известны. Видна динамика, кто среагировал, улучшил показатели, а у кого рейтинг снизился. Название клубов говорить не буду, есть и с Востока, и с Запада.

24 игроков из 26 из СКА и ЦСКА в сборной России? А вы хотите, чтобы было столько же из одного клуба? Собраны лучшие хоккеисты. Как улучшать конкуренцию? Надо либо её понижать, либо повышать. Надо другим клубам стремиться играть на этом уровне. Одного матча Дацюку недостаточно, чтобы после длительного перерыва играть. Всё-таки главная цель — Олимпийские игры. А проверять Павла нет никакой необходимости, хотя он очень хотел сыграть перед московской публикой, тем более матч с Канадой. У Белова тоже была тяжёлая травма, считаю, что рисковать игроком нельзя, хотя все они рвутся в бой», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата Дарья Тубольцева.

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