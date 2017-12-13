Лучший бомбардир «Витязя» Макеев продлил контракт с клубом на два года

«Витязь» объявил о продлении контракта с нападающим Алексеем Макеевым на два года — до конца сезона-2019/20.



26-летний Макеев является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне, он набрал 30 (14+16) очков в 42 матчах при показателе полезности «+2». Макеев выступает за подмосковную команду с сезона-2013/14 и в прошлом году помог ей впервые в истории выйти в плей-офф КХЛ. Всего в лиге на его счету 121 (59+62) очко в 286 играх при показателе полезности «-12».

«Витязь» занимает 11-е место в Западной конференции, имея в активе 49 очков в 43 матчах.