Андронов: матч с Канадой будет реваншем за поражение на ЧМ в эмоциональном плане

Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился ожиданиями от Кубка Первого канала и прокомментировал большое представительство игроков СКА и ЦСКА (24 из 26 человек) в национальной команде.

«Мне кажется, у нас хороший состав. Нам удобно, все друг друга знают. Меньше времени на то, чтобы привыкнуть друг к другу. Это большой плюс. Не знаю, будет ли негатив со стороны болельщиков из тех городов, чьих хоккеистов нет в первой сборной. Тяжело комментировать эту ситуацию. Будем выступать за цвета нашей страны. Не должно быть негатива в этом плане. Будем делать всё, что хорошо для нашей команды. Любую работу, которую нам предложат, постараемся сделать на отлично. Продемонстрируем свои сильные качества.

Заочного соревнования в сборной между игроками СКА и ЦСКА нет. Цвета клубов отходят на второй план. Наша задача — выходить на каждый матч и выигрывать. Будем прикладывать максимум усилий. Плотно ознакомиться с другими командами не получилось, не видели их составов. Сегодня вечером посмотрим. Большая часть игроков, конечно, будет знакома. Для меня большая честь быть ассистентом капитана. Матч с Канадой можно считать реваншем за весеннее поражение в эмоциональном плане. А так будет матч, который надо обязательно выиграть», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.