КХЛ может пересмотреть формат чемпионата по мере расширения географии лиги

В Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором был утверждён отчёт о выполнении трёхлетней стратегии КХЛ и рассмотрены детали нового семилетнего плана развития лиги до 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе КХЛ.

Отдельным разделом Стратегии-2023 стала оптимизация календаря соревнований. Планируется постепенно увеличивать количество матчей между принципиальными соперниками и географическими соседями, а общее количество рейтинговых матчей будет поэтапно увеличиваться до 40%. Матч открытия будет проходить в начале сентября, а календарь будет предоставляться клубам минимум за 2,5-3 месяца до старта сезона.

По мере расширения географии лиги за счёт иностранных клубов в целях оптимизации логистики возможен пересмотр формата чемпионата КХЛ.

Стратегия включает в себя 12 разделов по всем направлениям жизнедеятельности лиги и клубов: чемпионат КХЛ, увеличение коммерческого потенциала клубов, медицина и антидопинг, конкурентное окружение, управление лигой и юридическое сопровождение, повышение качества судейства, ТВ, маркетинг, лицензирование, интернет-проекты и видеоконтент, распространение билетов, коммуникации. Совет директоров в срок до 27 декабря внесёт свои предложения в проект стратегии. На следующем заседании, намеченном на конец января 2018 года, планируется утвердить итоговый документ.