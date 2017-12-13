Есмантович: место в сборной России никому не гарантировано

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о большом количестве игроков ЦСКА, вызванных в сборную России на Кубок Первого канала.

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«У сборной России стоит серьезная задача выиграть Олимпийские игры, так что место в сборной никому не гарантировано. Я не смотрю сейчас на то, сколько игроков из ЦСКА в сборной. Обратите внимание, что вернулся из Америки Роман Любимов, который пока не проходит в состав. Вернулся в Казань Андрей Марков, но и его тоже не берут в первую сборную. Спортивная составляющая всегда номер один. КХЛ развивается, у лиги много полезных и интересных идей», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.