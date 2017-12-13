Третьяк: если МОК не разрешит поехать руководителем ФХР на ОИ, поеду болельщиком

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о своей реакции на решение МОК запретить ему ехать в Корею в качестве руководителя Федерации хоккея России.

«Российские спортсмены из почти всех федераций приняли решение ехать на Олимпиаду. Неизвестно, правда, в каком составе. Это было решение практически всех спортсменов. За какое место будем бороться? За первое. Мы всегда ставим задачи самого высокого ранга, так всегда было в нашей стране.

Ни капли не волнуюсь по поводу решения МОК, пустить меня на Олимпиаду или нет. Если мне не разрешат быть руководителем команды, то я поеду на Олимпиаду как болельщик и буду поддерживать свою команду. Думаю, всё будет хорошо.

По женщинам пока нет комментариев. Наша команда не отстранена от Игр. К сожалению, принято решение отстранить некоторых девушек. Необоснованное решение, на мой взгляд. Конечно, будем бороться за своих девчонок и оспаривать решение МОК. По всей делегации принимает решение комиссия МОК. Знаем, что мужская сборная России по хоккею точно едет. Думаю, по остальным нужно побыстрее решать», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.