МХЛ планирует привлечь иностранные команды КХЛ к проведению чемпионата

13 декабря в Москве совет директоров КХЛ утвердил проект стратегии Молодёжной хоккейной лиги до 2023 года, который представил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Семилетняя стратегия МХЛ призвана решить несколько взаимосвязанных задач, направленных на повышение уровня соревнований и создание сильнейшей профессиональной молодёжной лиги в евроазиатском регионе.

В ближайшие два года планируется разработать, утвердить и внести в регламент требования к профессиональной квалификации тренеров команд, участвующих в чемпионате МХЛ.



Большое внимание будет уделено оптимизации календаря чемпионата, в том числе сокращению количества длительных перерывов. Состав участников чемпионата планируется формировать по спортивному принципу, установив требования к уровню команд. Молодёжная лига будет стремиться к равному количеству клубов в обеих конференциях. Планируется также приглашать к участию в чемпионате МХЛ молодёжные команды иностранных клубов КХЛ.

Большое внимание в новой стратегии уделено маркетингу и продвижению молодёжного профессионального хоккея. Клубам придётся нанимать сотрудников по работе с партнёрами и зрителями с целью привлечения болельщиков на арены. В свою очередь Лига будет работать над повышением коммерческих доходов клубов, оказывая поддержку в привлечении партнёров и консультации по работе со зрителями.

В сезоне-2017/18 МХЛ принимают участие 33 команды. Из иностранных клубов КХЛ в Молодёжной хоккейной лиге представлены только китайский «Куньлунь Ред Стар», рижское «Динамо» и казахстанский «Барыс».