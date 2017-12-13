Сейв в исполнении нападающего «Амура» Рассказова — в топ-3 сейвов недели КХЛ

КХЛ назвала топ-10 лучших сейвов 16-й игровой недели регулярного чемпионата. В тройку лучших вошло спасение ворот хабаровского «Амура» нападающим команды Кириллом Рассказовым.
10. Иван Бочаров («Динамо» Москва)
9. Янис Калниньш («Динамо» Рига)
8. Александр Судницин («Локомотив»)
7. Бен Скривенс («Салават Юлаев»)
6. Эмиль Гарипов («Ак Барс»)
5. Илья Сорокин (ЦСКА)
4. Василий Кошечкин («Металлург» Магнитогорск)
3. Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар»)
2. Кирилл Рассказов («Амур»)
1. Никита Беспалов («Спартак»)
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.