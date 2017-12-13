Далтон — о 48 бросках по воротам Кореи: надеюсь, дальше меня ждёт меньше работы

Вратарь сборной Южной Кореи Мэтт Далтон подвёл итоги матча Кубка Первого канала с командой Канады, в которой корейцы уступили со счётом 2:4, а голкипер из 48 бросков по своим воротам отразил 45.

Санг Хуун Шина забрали в армию… И канадцы им чуть не проиграли! Хозяева Олимпийских игр — 2018 чуть не устроили Канаде «похороны».

«Комфортно ли мне, когда по моим воротам наносят так много бросков? Мне не нужно, чтобы моим владениям так часто угрожали. Когда играешь, тебе нужно, чтобы соперник бросил несколько раз, чтобы ты вошёл в игру. Но я надеюсь, что в следующем матче их будет меньше.

Что для меня значит игра против сборной Канады? Последние несколько дней я был на эмоциях. Когда я рос, я смотрел на эту команду. Моя семья живёт в Канаде. Определённо, этот матч для меня был довольно эмоциональным. Не могу сказать, что я хорошо спал перед игрой. Вообще, я не многим своим друзьям рассказал, что играю сегодня против Канады. Так что я даже не знаю, что будет, когда я вернусь домой! Может быть, кто-то и смотрел матч», — передаёт слова Далтона корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.