А. Медведев: не исключаю, что Родченков маньяк и грыз эти пробирки по ночам

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев прокомментировал решение МОК о допуске сборной России до Олимпиады 2018 года в Корее.

«Доволен ли я решением МОК? ИИХФ и ведущие хоккейные страны официально обратились в МОК с поддержкой участия сборной России в Олимпиаде. Я так понимаю, что обсуждалось, чтобы в командных видах спорта не допускать людей вообще. Но российская делегация в составе фигуристки Евгении Медведевой сказала: «Как же так? Все будут бороться за две медали, а я, если поеду, только за одну». Видимо, это повлияло на итоговое решение. Как на индивидуальных спортсменов, так и на команды.

Есть базовые нормы международного правда, презумпция невиновности. Допустим, что были нарушения на пробах. Но какое отношение спортсмен имеет к пробе после того, как он её сдал? Тогда говорили, что она якобы была плохая и для того, чтобы это скрыть, спортсмен вместе с тренером и руководителем сделал всё, чтобы эту пробу подменить.

Говорят о царапинах на пробирках. А может быть, Родченков маньяк и он эти пробирки грызёт по ночам? Судя по его эротическим рассказам, не исключаю, что такое могло быть. И что же теперь, идти по этому пути? На все обвинения можно найти контробвинения. Считаю, что нарушены фундаментальные принципы права. Не случайно бывший руководитель ВАДА сказал: «Спорт без политики? Не надо меня смешить. Всё политизировано». В том, что было на самом деле, разбирается Следственный комитет. Не случайно Жуков извинился за ситуацию. Владимир Владимирович Путин сказал, что мы сами дали повод для этого. Время всё расставит по местам. Самое главное, что наши чистые спортсмены поедут на Олимпиаду и будут защищать честь нашей страны", — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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