Стал известен состав сборной России на матч с Швецией на КПК

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на Кубке Первого канала. Матч станет для россиян первым в рамках нынешнего этапа Еврохоккейтура. Вратарь Игорь Шестёркин, защитник Илья Любушкин и нападающий Валерий Ничушкин остались вне заявки.
Кошечкин (Сорокин);
Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Гавриков — Войнов;
Телегин — Андронов — Плотников, Киселевич — Хафизуллин;
Гусев — Шалунов — Капризов, Нестеров — Марченко;
Широков — Каблуков — Кетов, Григоренко, Зуб — Яковлев.
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