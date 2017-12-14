Стал известен состав сборной России на матч с Швецией на КПК

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на Кубке Первого канала. Матч станет для россиян первым в рамках нынешнего этапа Еврохоккейтура. Вратарь Игорь Шестёркин, защитник Илья Любушкин и нападающий Валерий Ничушкин остались вне заявки.



Кошечкин (Сорокин);

Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Гавриков — Войнов;

Телегин — Андронов — Плотников, Киселевич — Хафизуллин;

Гусев — Шалунов — Капризов, Нестеров — Марченко;

Широков — Каблуков — Кетов, Григоренко, Зуб — Яковлев.



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