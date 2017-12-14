Стал известен состав сборной Швеции на матч с Россией на КПК

Стал известен состав сборной Швеции на матч Кубка Первого канала, в котором шведы встретятся с национальной командой России. Встреча начнётся в 19:30 мск, для обеих команд это будет первая игра на КПК.



Фаст (Хелльберг);

Мёллер — Линдхольм — Линдстрём, Херлси — Кронвалль;

Закриссон — Ландер — Аксельссон, Анелёв — Густафссон;

Стольберг — Энгквист — Умарк, Нюгрен — Франссон;

Петерссон — Лундквист — Эверберг, Норман, Юнланд — Тёммернес.



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