Стал известен состав сборной Швеции на матч с Россией на КПК

Стал известен состав сборной Швеции на матч Кубка Первого канала, в котором шведы встретятся с национальной командой России. Встреча начнётся в 19:30 мск, для обеих команд это будет первая игра на КПК.
Фаст (Хелльберг);
Мёллер — Линдхольм — Линдстрём, Херлси — Кронвалль;
Закриссон — Ландер — Аксельссон, Анелёв — Густафссон;
Стольберг — Энгквист — Умарк, Нюгрен — Франссон;
Петерссон — Лундквист — Эверберг, Норман, Юнланд — Тёммернес.
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