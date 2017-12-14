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Сборная России начала Кубок Первого канала с победы, обыграв команду Швеции

Хоккей

Сборная России одержала победу над командой Швеции в первом матче на Кубке Первого канала, встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде команды обменялись голами, авторами которых стали Фредрик Петтерссон и Сергей Калинин. Во второй 20-минутке Калинин забросил свою вторую шайбу, выведя россиян вперёд. В третьем периоде Никита Гусев увеличил преимущество команды Олега Знарка, установив окончательный счёт, — 3:1.

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Еврохоккейтур
14 декабря 2017, четверг. 19:30 МСК
Россия
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Швеция
0:1 – Петтерссон (Лундквист) – 09:24 (5x5), 1:1 – Калинин (Войнов, Шипачёв) – 12:52 (5x5), 2:1 – Войнов (Калинин, Широков) – 34:14, 3:1 – Гусев – 41:56 (бул)
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