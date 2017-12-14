Сборная России начала Кубок Первого канала с победы, обыграв команду Швеции

Сборная России одержала победу над командой Швеции в первом матче на Кубке Первого канала, встреча завершилась со счётом 3:1.



В первом периоде команды обменялись голами, авторами которых стали Фредрик Петтерссон и Сергей Калинин. Во второй 20-минутке Калинин забросил свою вторую шайбу, выведя россиян вперёд. В третьем периоде Никита Гусев увеличил преимущество команды Олега Знарка, установив окончательный счёт, — 3:1.



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