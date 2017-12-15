Вратарь Сарос установил рекорд «Нэшвилла» за 20-летнюю историю клуба

«Нэшвилл Предаторз» всухую обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки «Бостон» стал одним из «клиентов» Овечкина и компании.

Голкипер гостей Юусе Сарос провёл матч на «0», отразив 46 бросков по своим воротам. Это рекорд клуба за всю историю (клуб выступает в НХЛ с 1998 года) по количеству отражённых бросков голкипером в игре без пропущенных шайб. Прежний рекорд принадлежал Дэну Эллису.

В сезоне-2017/18 Сарос проводил всего седьмую игру и впервые отыграл на ноль. Голкипер является вторым номером «Нэшвилла» за Пеккой Ринне.

Фото топ-3 можно посмотреть в «твиттере» NHL Public Relations.