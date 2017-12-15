Установлен новый рекорд посещаемости матча КПК без участия сборной России

На матче Кубка Первого канала между сборными командами Чехии и Канады был установлен новый рекорд посещаемости российского турнира в игре без участия сборной России.

Гид по Кубку Первого канала. Что? Где? Когда? Вся необходимая информация о предолимпийском этапе Евротура в Москве.

На арене «ВТБ Ледовый дворец» в Москве собралось 10 093 зрителя. Вместимость стадиона составляет 12 500 зрителей.

В этом олимпийском сезоне в Кубке Первого канала, помимо команд России, Швеции, Финляндии и Чехии, принимают участие сборные Южной Кореи и Канады. Последний раз канадцы выступали на этом турнире в 1999 году, когда он носил название Кубок «Балтики».

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