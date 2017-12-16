QMJHL: Иван Косоренков оформил дубль и стал второй звездой встречи

В Молодёжной лиге Квебека российский нападающий «Викториявилля» Иван Косоренков признан второй звездой встречи с «Шовинганом». 19-летний форвард оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

Справка «Чемпионата»



Иван Косоренков родился в Мытищах 22.01.1998. Воспитанник хоккейной школы «Атланта», выступал за юниорские и молодёжные сборные России.



В Северную Америку нападающий переехал перед сезоном-2016/17. В прошлом чемпионате набрал 67 (36+31) результативных баллов за клуб Молодёжной лиги Квебека «Викториявилль», в нынешнем — 28 (13+15) очков в 29 играх.