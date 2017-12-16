Прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Первого канала Россия — Канада

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал видеопрогноз на второй матч сборной России в рамках Кубка Первого канала, соперник — команда Канады. Игра начнётся в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец» в 17:00 мск.



Сборные России и Канады встречались между собой в рамках российского этапа Еврохоккейтура пять раз. Россияне ни разу не уступили Канаде: выиграли четыре игры, один матч завершился ничьей. Самая крупная победа России — 8:2.

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