Херсли: в КХЛ судят намного лучше, на Кубке Первого канала арбитры не так хороши

Защитник сборной Швеции Патрик Херсли прокомментировал победу на Южной Кореей со счётом 5:1 на Кубке Первого канала.



«Разочарован игрой, несмотря на победу. Мы выиграли, но я недоволен своим выступлением. Почему корейцы забили первыми? Вы можете посмотреть видео, там видно, что причиной была небольшая ошибка. Не хотел бы много обсуждать судейство. Но на этом турнире арбитры не слишком хороши. В КХЛ судят намного лучше», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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