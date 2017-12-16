Никита Нестеров открыл счёт в матче с Канадой на Кубке Первого канала

Защитник сборной России Никита Нестеров открыл счёт в матче с командой Канады на Кубке Первого канала, который проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.

От Кубка «Балтики» до КПК. Почему матч Россия – Канада – это круто Легендарное противостояние возвращается в Москву спустя 18 лет.

В начале третьего периода Нестеров при игре в большинстве дальним броском поразил ворота Бена Скривенса.



Продолжается третий период, россияне ведут со счётом 1:0. Это первая с 1999 года встреча россиян со сборной Канады в рамках российского этапа Евротура.

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Видео гола Нестерова можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.