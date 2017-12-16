Капризов — о лозунге «Россия в моём сердце»: для каждого эта надпись важна

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу над Канадой со счётом 2:0 на Кубке Первого канала.

«Стычек было много, но это и так было понятно. В таких матчах их всегда много, на любом уровне. Атмосфера на матче была прекрасная, здорово поддерживали трибуны. Полный стадион, тем более выходной сегодня, очень много народу пришло. Лозунг «Россия в моём сердце»? А Россия не в вашем сердце? Для каждого эта надпись важна. В третьем периоде ударили меня, попали, сначала больно было, а сейчас уже прошло всё», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Знарок впервые обыграл Канаду! L’Onе поедет на Олимпиаду? Родоначальники хоккея повержены под русский рэп.

Видео интервью Капризова можно посмотреть также на «Чемпионате».