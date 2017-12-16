«Лада» вывела Лазушина и Соина из списка травмированных

«Лада» вывела вратаря Александра Лазушина и нападающего Сергея Соина из списка травмированных, сообщается на официальном сайте клуба. Они смогут помочь команде уже в первых матчах после паузы на Кубок Первого канала.



Лазушин отсутствовал в составе с конца октября, Соин – с конца ноября. 29-летний голкипер в этом сезоне одержал семь побед в 23 матчах, пропуская 2,17 шайбы за игру и отразив 92,9% бросков. 35-летний Соин принял участие в 12 матчах и отметился 3 (0+3) баллами за результативность при показателе полезности «-5».