Стал известен состав сборной Канады на МЧМ-2018

Тренерский штаб молодёжной сборной Канады определился с составом на чемпионат мира, который стартует 26 декабря в Баффало. На турнире сыграют 22 игрока, в заявку могут быть включены 23 хоккеиста.



Вратари: Картер Харт, Колтон Пойнт.



Защитники: Джейк Бин, Кэйл Клэг, Данте Фаббро, Келлан Фут, Кайл Макар, Конор Тимминс, Виктор Мете.



Нападающие: Дрейк Бэтерсон, Максим Комтуа, Диллон Дьюб, Алекс Форментон, Джона Гаджович, Бретт Хауден, Борис Катчук, Джордан Кайру, Майкл Маклауд, Тейлор Рэддиш, Сэм Стил, Роберт Томас, Тайлер Стинберген.

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