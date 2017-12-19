17-летний защитник Данила Галенюк дебютирует за СКА в матче с минским «Динамо»

17-летний защитник СКА Данила Галенюк дебютирует в КХЛ в матче с минским «Динамо», который начнётся в Санкт-Петербурге в 19:30 мск.



Галенюк начинал сезон в «Мамонтах Югры» в МХЛ, за которых сыграл 13 матчей и отметился 3 (0+3) очками. Осенью «Югра» обменяла его в СКА, после чего он сыграл два матча в ВХЛ за «СКА-Нева» и один матч – в МХЛ за СКА-1946, в котором сделал передачу.



В 2017 году Галенюк в составе сборной России завоевал бронзовые медали юниорского чемпионата мира. Он провёл на турнире семь матчей и набрал 2 (1+1) очка. В 2016 и 2017 годах также принимал участие в мемориале Глинки.

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