Кулаков: логистика в КХЛ слабая, не заточенная под профессиональную лигу

Экс-нападающий минского «Динамо» Александр Кулаков поделился мнением о логистике в КХЛ.



«Игроки перегружены? Чуть меньше, наверное, можно было нагружать в таком графике. Легионеры говорили, он им напоминает локаутный сезон в НХЛ. Когда полчемпионата лига с профсоюзом договаривались, а потом втиснули календарь игр в несколько месяцев в режиме „через день“ на одном дыхании. Говорят, тренируемся, как в Швейцарии. Но там-то от силы две игры в неделю, а то и вообще одна. И без таких перелётов.



Пора привыкнуть? К чему? Что 45-минутный полёт требует восьми затраченных часов? Логистика в КХЛ всё ещё настроена слабо. Вернее, не заточена она под профессиональную лигу. В той же НХЛ летают тоже много. Но мне рассказывали, как там это организовано: команда приезжает в аэропорт, а там давно всё проверено-погружено, и самолёт уже с заведёнными движками. Сели — полетели. А если аэропорт небольшой — частный для бизнес-авиации, — вообще привозят команду прямо к трапу и так же забирают по прилёте. У нас что-то похожее есть только в Ярославле и Череповце. А в Москве, не дай бог, по какой-то причине не вылетел вовремя — сиди кукуй в ожидании свободного „окна“», — цитирует Кулакова «Прессбол».

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