В Москве состоялся второй Международный хоккейный форум

14-15 декабря 2017 года в российской столице прошёл второй ежегодный Международный хоккейный форум – глобальная встреча ведущих хоккейных специалистов со всего мира. Организаторами мероприятия являются Федерация хоккея России и Международная федерация хоккея при поддержке Министерства спорта России. В этом году в форуме приняли участие свыше 500 делегатов из 21 страны, а освещали событие более 200 представителей СМИ.



Официальный старт Международному хоккейному форуму дал председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг. В церемонии открытия мероприятия также приняли участие президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава комитета Государственной думы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.



Вектор профессиональному разговору задала флагманская дискуссия форума — «Обзор ключевых проблем развития хоккея в глобальном мире», в рамках которой с основным докладом выступил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Он напомнил, что современный хоккей насчитывает 230 млн активных болельщиков по всему миру и не может ограничиваться развитием в рамках одной лиги. Вот почему решение НХЛ о неучастии её игроков в Олимпийский играх недальновидно. Ответственность же за продвижение хоккея в целом и конкретно за повышение статуса такого важного турнира, как чемпионат мира, должны взять на себя ведущие хоккейные федерации.

Фото: WHF