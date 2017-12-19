Бишоп: «Вашингтон» демонстрирует самый сильный хоккей в НХЛ, с ним сложно

Вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз». Матч пройдёт в ночь с 19 на 20 декабря, начало противостояния — в 04:30 мск.
«Разумеется, встреча с „Вашингтоном“ будет очень сложной. «Столичные» сейчас демонстрируют, возможно, самый сильный хоккей в чемпионате. Но если мы сыграем дисциплинированно и избежим штрафов, то вполне сможем набрать очки", — приводит слова Бишопа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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