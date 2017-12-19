Гол Мозякина не спас «Металлург» от поражения в игре с «Витязем»

Подмосковный «Витязь» одержал домашнюю победу над «Металлургом» в серии буллитов, встреча закончилась со счётом 2:1 Б. «Металлург» прервал победную серию из пяти матчей.



Счёт в матче открыл Сергей Мозякин, забросивший шайбу на 43-й минуте встречи. Через девять минут хозяева отыгрались благодаря голу Борны Рендулича. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок исполнил Алексей Копейкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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