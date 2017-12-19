Рендулич: «Витязь» вернулся и показал характер и желание играть в плей-офф

Нападающий «Витязя» Борна Рендулич рассказал, за счёт чего его команде удалось выиграть в серии буллитов у магнитогорского «Металлурга» (2:1 Б).



«Мы проиграли несколько матчей до перерыва на Евротур. Было очень важно сегодня выиграть. Думаю, что мы хорошо сыграли. Мы выполнили наш план по игре в обороне, проводили контратаки, и это была хорошая игра для нас.



После второго периода тренер сказал нам, что у нас были шансы в игре в неравных составах и что мы должны их использовать. Мы вернулись, показали характер и то, что мы хотим попасть в плей-офф», — передаёт слова Рендулича корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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